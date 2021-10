Protesty w Polsce. "Stawka jest olbrzymia". Ekspert mówi o ryzyku Donalda Tuska

Jak tłumaczy to ekspert? - To jest walka na dwóch frontach. Pierwszy front: Tusk kontra Kaczyński, Platforma kontra PiS. Ale za tym jest ten drugi front, czyli walka o przywództwo w opozycji. Dziś głównym rywalem po stronie opozycji dla Tuska jest Szymon Hołownia i jego ruch, stąd krytyczna reakcja Hołowni na inicjatywę Tuska. Nic dziwnego: Hołownia się spóźnił, Tusk go wyprzedził. Od czasu powrotu Tuska to on gra pierwsze skrzypce, a Hołownia bardzo wiele stracił, co widać w sondażach. I nie ma żadnego pomysłu na to, jak to zmienić. Chyba że rząd PiS dostanie pieniądze z UE, wtedy Hołownia będzie mógł wyjść i powiedzieć: "słuchajcie, Tusk dużo krzyczy, ale się pomylił" - mówi politolog.