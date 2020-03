Jan Kidawa-Błoński cieszy się zaufaniem żony. "Nigdy nie była o mnie zazdrosna"

We wtorek Fakt opublikował wywiad z Janem Kidawą-Błońskim, mężem kandydatki na urząd prezydenta. Reżyser pytany był m.in. o relacje z żoną.

Jan Kidawa-Błoński o żonie: "Ona ma tego czuja"

- Sam nie wiem, jak ona to robi. Nigdy nie była o mnie zazdrosna - mówi. Jak zaznacza, w ich małżeństwie wszystko się układa, co w przypadku osób parających się polityką i światem kina jest rzadkością. - Przeszliśmy z żoną przez ten czas bez kryzysu - dodaje Kidawa-Błoński.

Reżyser tłumaczy, że cieszy się zaufaniem ze strony żony. W jego opinii, nawet gdy wyjeżdża z ekipą filmową w trasę, Małgorzata Kidawa-Błońska nie ma do niego pretensji ani żadnych uwag. - Ona ma tego "czuja". Jakby coś się działo, na pewno dałaby znać. A może to sprawa wiary? Zaufania do męża, który składał jej kiedyś przysięgę - mówi.