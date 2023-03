Będzie na listach? Jachira zabrała głos

Posłanka odniosła się też do nadchodzących wyborów parlamentarnych. - Tak, chciałabym kandydować. Myślę, że to nawet byłoby potrzebne, by po tych czterech latach wyborcy i wyborczynie ocenili moją działalność w Sejmie. Natomiast miejsce na listach to jest sprawa, którą w ogóle się nie zajmuję - wskazała posłanka.