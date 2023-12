Horror w Kadzidle. 18-letni nożownik trafi do aresztu

Brutalny atak 18-letniego nożownika

W środę podczas zajęć w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle koło Ostrołęki Albert G. zaatakował dwóch kolegów i koleżankę. Jak podała prokuratura, jeden z chłopców doznał ran ciętych szyi, dziewczyna - ran brzucha, pokrzywdzony chłopak trafił do szpitala w Warszawie, dziewczyna do szpitala w Ostrołęce. Uczeń, który miał rany cięte przedramienia, po kilku godzinach od zdarzenia został przewieziony do szpitala w Szczytnie.