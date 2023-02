Horror na studniówce. Uczniowie byli przerażeni

- Bardzo rzadko spotykamy się z tym, że to ochrona pilnuje porządku na studniówce - powiedziała Diana Tylińska, managerka ds. organizacji imprez w Toscanii. - Zazwyczaj dbają o to rodzice wraz z nauczycielami, a nawet gdy ochrona jest obecna, to robi wszystko, aby to uczestnicy zabawy byli bezpieczni. Tu od początku było nieco inaczej. Początkowo nie interesowaliśmy się tym, wykonywaliśmy swoje zadania na sali, nie ingerując w ustalenia organizatora. W pewnym momencie sprawy nabrały jednak takiego obrotu, że powiadomiliśmy o tym policję - dodała.