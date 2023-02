Technicy-rolnicy w rajstopach. Przełamali studniówkową rutynę

Nikt by się nie spodziewał, że maturzyści z technikum mechanizacji rolnictwa i agrotechniki ochoczo wbiją się w białe rajstopy i różowe spódniczki, by odtańczyć "Jezioro Łabędzie" niczym tęgawe primabaleriny. A jednak na studniówce w Płońsku miało to miejsce. Nagranie ich popisu robi furorę w sieci.