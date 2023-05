Hormony w nim buzują. Rosyjski wieloryb "szpieg" u wybrzeża Szwecji

Zdaniem biologa, do Szwecji mogły pchnąć rosyjskiego "szpiega" hormony i chęć znalezienia partnera lub tęsknota za bliskością człowieka, bo wieloryby są bardzo towarzyskie. Naukowcy szacują, że Hvaldimir ma od 13 do 14 lat. W tym wieku u wielorybów hormony buzują, a on od kilku lat nie widział żadnej przedstawicielki swojego gatunku.