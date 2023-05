Norwegia ostrzega przed wielorybami-szpiegami

Norweski Dyrektoriat Rybołówstwa apeluje do ludzi, aby unikali kontaktu ze sławnym wielorybem Hvaldimirem, który podpływa do łodzi. Ten, wydawać by się mogło, przyjazny białuch arktyczny był prawdopodobnie szkolony przez rosyjskie wojsko, co przyciągnęło międzynarodową uwagę w 2019 roku.