Jazda hulajnogą zakończona na krawężniku. Sprawą zajmuje się policja

Warto przypomnieć, że obowiązujące przepisy zabraniają kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości, a także po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. W związku z tym mężczyzna będzie musiał również odpowiedzieć za to wykroczenie. Grozi mu mandat w wysokości 2,5 tys. złotych. Istnieje również możliwość, że sprawa trafi do sądu, który może orzec znacznie wyższą grzywnę.