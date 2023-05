O krok od tragedii. Olimpijka słuchała muzyki i nie zauważyła niedźwiedzia

Sama Erika na Instagramie podziękowała tym, którzy nauczyli ją, jak poruszać się na łonie natury i co zrobić w tego typu ekstremalnych sytuacjach. - To spotkanie z przyrodą z pewnością na długo pozostawi ślad w mojej pamięci. Przeżycie tak silnego strachu przed śmiercią jest czymś, na co nie można się przygotować - napisała