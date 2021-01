Holandia. Kolejny dzień zamieszek po wprowadzeniu godziny policyjnej. 70 osób zatrzymanych

Trzecią noc trwają zamieszki w Holandii. Wszystko przez pomysł rządu, który w ramach walki z pandemią koronawirusa wprowadził godzinę policyjną, która trwa od godz. 21 do 4.30. Stało się tak po raz pierwszy od II wojny światowej. Powodem są obawy związane z kolejną falą COVID-19 i brytyjską odmianą mutacji SARS-CoV-2. To jednak nie znajduje odzwierciedlenia w danych. W poniedziałek potwierdzono 4 129 zakażeń, najmniej od 1 grudnia - zauważa reuters.com.

Zamieszki w Holandii trwają już trzeci dzień

Wydarzenia potępił premier kraju Mark Rutte. - To nie są protesty, to przemoc - skomentował polityk. Policja twierdzi, że nałożyła 5,7 tys. mandatów za złamanie ciszy nocnej. Policyjny związek obawia się, że w ramach trwania blokady protesty mogą się nasilić. Holenderski program szczepień należy do jednego z najwolniejszych w Europie. - Nie widzieliśmy tylu przemocy od 40 lat - powiedział członek zarządu związku policji Koen Simmers.

Holandia. "Zamieszki doprowadzą do wojny domowej" - ostrzega burmistrz Eindhoven

- Moje miasto płacze, ja także - skomentował zamieszki burmistrz Eindhoven John Jorritsma, cytowany przez "Associated Press". Uczestników starć z policją nazwał "szumowinami" i wyraził obawy, że "jeśli wszystko się tak dalej będzie toczyć, to będzie to najlepsza droga do wojny domowej". Włodarze Rotterdamu, Nijmegen i wielu innych miasto podpisali specjalne dekrety, które rozszerzają uprawnienia policji ws. zatrzymań w związku z doniesieniami o zamieszkach.