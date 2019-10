Hiszpania. Zatrzymano terrorystę. Miał listę celów ISIS i "matkę szatana"

Hiszpańskie służby zatrzymały 23-letniego mężczyznę, który planował zamach terrorystyczny. W jego domu znaleziono listę celów Państwa Islamskiego oraz składniki potrzebne do wytworzenia "matki szatana", silnego materiału wybuchowego.

Zatrzymania dokonała w sobotę hiszpańska policja w podmadryckiej miejscowości Parla. Jak podaje "El Mundo", niedoszłym terrorystą był 23-letni obywatel Hiszpanii pochodzenia marokańskiego, o inicjałach A.A.A. Miał przy sobie listę nazwisk i dokumentację dotyczącą obiektów hiszpańskiej infrastruktury. Policja zakłada, że były to cele zamachów Państwa Islamskiego.

W domu mężczyzny znaleziono ponadto instrukcje oraz kluczowe substancje potrzebne do wytworzenia nadtlenku acetonu (TATP), materiału wybuchowego zwanego "matką szatana", często wykorzystywanego w zamachach. Nie jest to pierwszy raz, kiedy wykryto "fabrykę" TATP w Hiszpanii. W czerwcu 2017 roku prowizoryczne laboratorium dżihadystów wybuchło w katalońskim Alcanar. Nie przeszkodziło to jednak siatce dżihadystów dokonać zamachów w Barcelonie i Cambrils kilka godzin później.