Hiszpania i Francja obchodzą sankcje. Kraje zarabiają na rosyjskich jachtach

Ze względu na to, że superjachty są zamrożone, a nie przejęte, ​​ich koszty utrzymania ponoszą właściciele, którzy chętnie je opłacają, bo obawiają się, że jeśli tego nie zrobią to wierzyciele tzn. stocznie wystąpią do sądów o zezwolenie na ich przejęcie i sprzedaż, by uregulować powstały dług. Opłata za ich utrzymanie nie jest dużym wydatkiem dla bardzo bogatych rosyjskich oligarchów.