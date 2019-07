Henryk Kowalczyk na wylocie? PO-KO chce odwołać ministra

Klub Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska wnioskuje o odwołanie ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Powód? - Ponosi odpowiedzialność za zagrożenie utratą miliardów złotych z funduszy europejskich na walkę o czyste powietrze i zdrowie Polaków - stwierdził Sławomir Neumann.



Wniosek o wyrażenie Kowalczykowi wotum nieufności może zostać rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu. - Moglibyśmy tę dyskusję o ochronie środowiska, o ochronie klimatu, o walce ze smogiem, o zdrowiu Polaków, prowadzić nie tylko na konwencjach programowych, ale także w Sejmie, który jest najlepszym miejscem do tego typu dyskusji - powiedział szef klubu PO-KO Sławomir Neumann.

Z kolei posłanka Agnieszka Pomaska zwróciła uwagę na to, że "bardzo poważnie zagrożone są" unijne środki na walkę ze smogiem. Mowa o 35 mld euro na program "Czyste Powietrze" dot. walki ze smogiem.

- Minister Kowalczyk od marca w tej sprawie nie zrobił absolutnie nic i jak dalej nic nie będzie robił, tych środków nie będzie - dodała Kowalczyk. Wskazała na to, że w ramach programu "Czyste Powietrze" w polskich domach powinno się wymienić ponad 4 mln pieców na węgiel. Dla porównania do tej pory rozpatrzono tylko 20 tys. wniosków w tej sprawie.

Henryk Kowalczyk do dymisji? Jest odpowiedź

- Myślę, że będzie to znakomita okazja do dyskusji na forum sejmowym właśnie o tym, co dla środowiska dokonaliśmy przez ostatnie lata, ale też - nie ukrywam - będę starał się porównywać również dokonania obecnego rządu w dziedzinie ochrony środowiska z poprzednikami - powiedział Kowalczyk.