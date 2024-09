Harris i Trump znowu się spotkali. Tym razem podali sobie dłonie

Powitalny uścisk rąk podczas rocznicy zamachu na World Trade Center nie musi jednak znaczyć, że Donald Trump docenił przeciwniczkę. Na zakończenie wtorkowej debaty do takiego znaczącego gestu między adwersarzami nie doszło. To raczej ze wszystkich stron demonstracja powagi, z jaką Amerykanie podchodzą do spraw pamięci o dramacie Dwóch Wież i śmierci 3 tysięcy rodaków.