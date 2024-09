Pięści poszły w ruch? Będzie zawiadomienie po awanturze z Kaczyńskim

- Złożę zawiadomienie na policję i do prokuratury właśnie o popełnienie przez Jarosława Kaczyńskiego przestępstwa w postaci naruszenia nietykalności cielesnej. Zrobię to prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu, po uzgodnieniu tego z moim mecenasem. Złożę również zawiadomienie dotyczące kradzieży wieńca, bo doszło do tego dziś około godz. 7 rano. Jak potwierdza policja, zrobił to ktoś z immunitetem - dodaje.