Szykuje się jeszcze większa awantura smoleńska. Kaczyński zagroził swoim posłom

Wedle naszych rozmówców z PiS na kolejną miesięcznicę do Warszawy mogą przyjechać związkowcy z "Solidarności" i działacze klubów "Gazety Polskiej". - Czy to się uspokoi? Niech pan w to nie wierzy. Spodziewam się większej awantury. Ale nikt dziś do końca nie wie, co może się wydarzyć - twierdzi jeden z naszych rozmówców bliskich Nowogrodzkiej.