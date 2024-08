Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Wiemy, co zrobi Kaczyński. Jest decyzja

Mimo to politycy PiS nie zamierzają zmieniać formuły obecności podczas miesięcznic. - Nadal będziemy upamiętniać ofiary katastrofy smoleńskiej. I będziemy to robić w sposób godny, tak, jak robiliśmy to zawsze. A jeśli będą tam przychodzić ludzie, którzy chcą nas atakować, to nie zmieni to faktu, że będziemy tam każdego miesiąca - przyznaje w rozmowie z WP Michał Moskal.