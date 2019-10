WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze halloween 14 min. temu Halloween 2019. Kostium na imprezę halloweenową w Warszawie? Sprawdź, gdzie go wypożyczyć Już w ten czwartek, 31 października, najstraszniejszy dzień roku - Halloween. Duchy, wampiry, potwory, czarownice i najbardziej straszliwe stwory spotkamy niemal wszędzie. Tradycja tego święta nie przybyła do Polski zza światów, ale ze Stanów Zjednoczonych. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Warszawa. Dekoracje na Halloween na ul. Próżnej w stolicy (East News, Fot: Jakub Kamiński) Halloween to także dynie, kościotrupy i sakramentalne tego dnia pytanie "cukierek albo psikus". Tradycje zadomowiły się u nas na dobre. Na przygotowanie do imprez halloweenowych zostało tylko kilka dni. Na koniec października kluby, bary, restauracje, ale także kina czy kręgielnie przygotowują specjalne wydarzenia. Żeby się jednak na nich stawić trzeba zaopatrzyć się w kostium. Sprawdź, gdzie w Warszawie możesz wypożyczyć przebranie na Halloween 2019. Halloween 2019. Wypożyczalnie strojów w Warszawie W stolicy nie brakuje miejsc, gdzie możesz wypożyczyć strój na Halloween. Oprócz teatrów, których na mapie Warszawy nie brakuje, a gdzie zawsze warto zapytać o taką możliwość, do wyboru mieszkanek i mieszkańców jest długa lista profesjonalnych wypożyczalni. Przedstawiamy kilka z nich. Na Grójeckiej 118 w Warszawie działa wypożyczalnia "Morfeusz". Na swojej stronie na Facebooku wypożyczalnia już w poniedziałek zaczęła odliczanie do Halloween 2019. "To idealna okazja na przebieraną imprezę. Zwyczaj ten przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych i od lat 90. powoli przebijał się do szerszej świadomości. Dziś trudno sobie wyobrazić końcówkę października bez halloweenowej zabawy. Głównym symbolem Halloween jest wydrążona dynia w kształcie głowy z upiornym uśmiechem. A wiodące motywy kostiumowe, które w tym czasie są na topie to: duchy, demony, zombie, wampiry i czarownice. A kim Ty chcesz się stać na te kilka magicznych godzin??" – pytają pracownicy "Morfeusza". Kolejne miejsce, gdzie można wypożyczyć kostium na Halloween, mieści się na Mokotowie. To "Magiczny Kufer". Jego pracownicy podkreślają, że otworzyli wypożyczalnię "z pasji projektowania i odwzorowywania wyjątkowych strojów pojawiających się w różnych epokach historycznych." Jeśli więc planujecie przenieść się w czasie podczas imprezy z okazji Halloween, tam na pewno znajdziecie duży wybór. Lata 20. i 30. oraz 70. to propozycje XX-wieczne. Ale kontusze szlacheckiego, stroje średniowieczne, barokowe, a nawet starożytne, również są w ofercie tej warszawskiej wypożyczalni. Niektóre miejsca w okresie poprzedzającym Halloween wydłużają godziny otwarcia. Tak jest np. w przypadku wypożyczalni "MegaStroje". Oprócz siedziby w Warszawie, stroje tej firmy można wypożyczyć także w Katowicach i Krakowie. W ciągu 10 godzin, w jakie otwarte będą wypożyczalnie, z pewnością każdy znajdzie strój idealny na Halloween. Masz news, zdjęcie lub film związany z pogodą? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące