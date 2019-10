WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

halloween Przemysław Batorski 2 godziny temu Halloween 2019. Kiedy wypada to święto i o co w nim chodzi? Pod koniec października obchodzimy Halloween, święto popularne w Ameryce, a od niedawna coraz bardziej lubiane w Europie. Dowiedz się, jakie zwyczaje i zabawy wiążą się z tym dniem. Zbliża się Halloween 2019. Kiedy wypada to święto i o co w nim chodzi? (123RF) Halloween świętują na całym świecie miłośnicy strasznych historii, przebierania się i cukierków. Dobrej zabawy tego dnia wyczekują przede wszystkim dzieci. Halloween urządzają także Polacy. Halloween oznacza przebrania, gry i horrory W 2019 roku, jak w poprzednich latach, Halloween przypada na 31 października. Tym razem będzie to czwartek. Nazwa święta wywodzi się prawdopodobnie z uproszczenia nazwy "All Hallows' Eve", czyli wigilii Wszystkich Świętych, uroczystości obchodzonej przez katolików i większość protestantów. Halloween wywodzi się jednak z wierzeń Celtów, według których tego dnia duchy zmarłych powracają do swoich domów. Halloween największą popularnością cieszy się w USA. Do zwyczajów z nim związanych zalicza się zabawa „trick or treat". Przebrane dzieci chodzą od drzwi do drzwi domów i pozwalają mieszkańcom wybrać "cukierek albo psikus". Jeśli goście nie dostaną "zapłaty" – słodyczy, pieniędzy albo innych prezentów – odwdzięczą się psotą. Do symboli Halloween należą wydrążona dynia z wyciętym strasznym grymasem, duchy, zombie, czarownice i potwory z horrorów. Tego dnia najmłodsi przebierają się tradycyjnie za kościotrupy, duchy i wampiry, a jeśli podążają za najnowszą modą, upodobniają się do bohaterów serialu "Stranger Things", Spidermana, dinozaurów albo Donalda Trumpa. Strój urzędującego prezydenta USA należał do najbardziej rozchwytywanych w 2018 r. Halloween 2019 – jak mogą się bawić dorośli Dorośli miłośnicy Halloween oglądają maratony horrorów albo odwiedzają escape roomy. W Ameryce Halloween stało się drugim najpopularniejszym świętem po Bożym Narodzeniu – i najbardziej skomercjalizowanym. Przewiduje się, że w tym roku Amerykanie wydadzą na halloweenowe zakupy nawet 8 miliardów dolarów. W Polsce obchody Halloween są okazją między innymi do nauki angielskiego poprzez zabawę i poznania amerykańskiej kultury popularnej. Od lat święto to jest krytykowane przez kościół katolicki i inne wyznania religijne, które wytykają mu pogańskie pochodzenie.