"Gwiazda Kaczyńskiego gaśnie". Gazeta z Niemiec chłoszcze PiS

Niemiecka gazeta nie pozostawia suchej nitki na polskim rządzie. Komentuje, że pytania, które zostaną zadane w październikowym referendum, specjalnie zostały tak skonstruowane, aby można było na nie odpowiedzieć wyłącznie przecząco. W obszernym artykule dziennikarze z Magdeburga piszą, że PiS "nie potrafi znaleźć lekarstwa" na szalejącą inflację, co doprowadziło do tego, że po latach stabilności polska gospodarka słabnie, a społeczeństwo jest coraz bardziej sfrustrowane. Do tego dochodzi zaostrzone prawo aborcyjne.