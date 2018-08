Gwałtowne burze nad Polską. IMGW wysyła sms-y z alertem

Od dziś działa sms-owy system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach. W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozesłał ostrzeżenia pogodowe. Będzie bardzo niebezpiecznie.

Przez Polskę z zachodu na wschód powoli przemieszcza się chłodny front atmosferyczny związany z niżem znad południowej Skandynawii. O godzinie 11.00 linia frontu przebiegała od Pomorza Środkowego przez zachodnią Wielkopolskę po Dolny Śląsk. Za frontem napływa do nas chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ale zanim to nastąpi, centralna i wschodnia połowa kraju pozostaje w bardzo gorącej i wilgotnej masie powietrza zwrotnikowego. I właśnie w tej zwrotnikowej masie, na przedpolu frontu chłodnego, utworzyła się tzw. linia zbieżności, zwana również linią szkwału lub frontem burzowym, na której spodziewane są najsilniejsze zjawiska.

Liczne i miejscami bardzo gwałtowne burze wystąpią głównie we wschodniej połowie kraju. Burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu i grad. Prognozuje się, że miejscami spadnie do 50 litrów/m2. Kolejne komórki burzowe przemieszczać się mogą tą samą drogą, co miejscami spowoduje kumulację opadów, dlatego lokalnie w ciągu kilku godzin spaść może ponad niż 60 l/m2. Groźnym zjawiskiem towarzyszącym burzom będą bardzo silne porywy wiatru przekraczające miejscami 110 km/h.