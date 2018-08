Pogoda zaskoczy, ostrzeżenia dla całej Polski. Wszystko przez "spotkanie", szkwał burzowy i spaloną ziemię

Pogoda na piątek na pewno zaskoczy, a lista ostrzeżeń mocno się wydłuża. Uważać muszą szczególnie mieszkańcy środkowej i wschodniej Polski. Po południu dojdzie do "spotkania" mas powietrza, które różnić będzie aż 10 stopni C. To zła wiadomość dla wszystkich.

Klincz pogodowy spowoduje burze nad Polską (Windy)

Pogoda nie rozpieszcza ostatnio Polaków. Albo jest zimno i deszczowo, albo panują ekstremalne, wręcz afrykańskie upały. Z zachodu na wschód Polski przemieszcza się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, która uaktywnia się będzie w pasie środkowym i wschodnim Polski. A to oznacza burze i nawałnice.

Wydano ostrzeżenia dla mieszkańców Warmii, Mazur, Podlasia, Mazowsza, województwa świętokrzyskiego aż po zachodnią Lubelszczyznę, Śląsk i Podkarpacie. Polacy muszą zachować tam szczególną ostrożność. Dlaczego? Bo po południu, kiedy powietrze nagrzeje się do około 33 stopni C dojdzie do "spotkania".

Gwałtowne opady, szkwał burzowy i problem ze spaloną ziemią

Zderzą się fronty o skrajnych temperaturach - różnica wyniesie ponad 10 st. C. Z jednej strony będzie to gorąca, zwrotnikowa masa powietrza napływająca z południa, a z drugiej - chłodny, atlantycki front z zachodu. Spotkanie się tak różnych mas powietrza sprawi, że na linii frontu powstaną mocno wypiętrzone chmury Cumulonimbus. Przyniosą z sobą gwałtowne burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem.

Różnica temperatur jest motorem napędowym niebezpiecznego "jet streamu", czyli pędzącego strumienia powietrza. "Takie klincze pogodowe zdarzają się coraz częściej. Są groźne, bo sprawiają, że ekstremum pogodowe, w tym przypadku fala gorąca, nie jest już szybko przemijającym kaprysem pogody. Zmienia się w zjawisko zagrażające zdrowiu i życiu ludzi oraz powoduje znaczne straty materialne" - wyjaśnia cytowana w "Polityce" Jennifer Francis z Uniwersytetu Rutgers.

Ostrzegamy, bo w pierwszej fazie uderzenia frontu, może pojawić się szkwał burzowy. To ekstremalnie niebezpieczne zjawisko, bo porywy wiatru mogą przekraczać 100 km/h. Takie uderzenia niszczą wszystko na swojej drodze - łamią drzewa jak zapałki, zrywają trakcję elektryczną i połacie dachów.

Trzeba uważać również na krótkotrwały, ale ulewny deszcz, który towarzyszył będzie burzom głównie na południu Mazowsza i w Świętokrzyskim. Może spaść nawet do 40 - 60 litrów wody na każdy metr kwadratowy powierzchni. Ponieważ ziemia jest wyschnięta i spalona słońcem, to nie będzie tak szybko wchłaniała wody. Może to spowodować lokalne zalania i podtopienia.

