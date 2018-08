Prognoza pogody na dziś - 10 sierpnia. Gwałtowne burze, po nich ochłodzenia

Z zachodu nad Polskę przesunął się burzowy front, którego skutki już w czwartek odczuli mieszkańcy zachodnich województw. Dziś zagrzmi w pozostałej części kraju. Burze przyniosą ochłodzenia, ale temperatura powietrza wciąż będzie bardzo wysoka.

Najgoręcej będzie na południowo-wschodnich krańcach Polski. W Lublinie, Rzeszowie i Krakowie termometry pokażą 33 kreski. Temperatura w centrum kraju również przekroczy 30 st. C. Znacznie chłodniej będzie w woj. zachodniopomorskim (24 st. C) oraz w woj. pomorskim i lubuskim (25 st. C).