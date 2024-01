Gwałt zbiorowy w Metaverse. Pierwsze takie śledztwo w realnym świecie

"To dziecko doświadczyło traumy psychologicznej podobnej do tej, którą przeżywa osoba zgwałcona fizycznie. Wpływ emocjonalny i psychologiczny na ofiarę jest bardziej długotrwały niż jakiekolwiek obrażenia fizyczne" - powiedział zaznajomiony ze sprawą starszy oficer policji cytowany przez "Daily Mail". "Stanowi to poważne wyzwanie dla organów ścigania, ponieważ obecne przepisy nie są do tego przystosowane"- dodał policjant.