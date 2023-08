Groźny pająk w Polsce. Mieszkańcy kolejnego miasta alarmują

Kolczaki są średniej wielkości (ok. 10-15 mm). Samice broniące jaj lub młodych potrafią być wyjątkowo agresywne. Ich jad zawiera hemolizyny, czyli substancje, które atakują krwinki czerwone. Ukąszenie powoduje bardzo nieprzyjemne objawy: ogólne osłabienie, długotrwałe bóle i dreszcze. Efekty ukąszenia mogą utrzymywać się do dwóch tygodni. Gdy nie ustępują, należy się udać do lekarza.