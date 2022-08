Kolczak zbrojny - jeden z najbardziej jadowitych pająków w Polsce. Objawy ukąszenia

Kolczak zbrojny (Cheiracanthium punctorium) to jeden z najbardziej jadowitych pająków w Polsce. Do niedawna w naszym kraju występował rzadko, jednak w ostatnim czasie coraz częściej można spotkać doniesienia o jego obecności. Stawonóg zamieszkuje otwarte tereny, porośnięte trawą i roślinnością — nasłonecznione łąki, zakrzewione nieużytki czy ustawione w stronę słońca nasypy kolejowe. Kolczaki prowadzą nocny tryb życia, spotykane są od marca do listopada.