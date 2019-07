Grodzisk Mazowiecki. Duży błąd w poszukiwaniach Dawida Żukowskiego? "Zabrakło ważnej procedury"

Drugą dobę służy poszukują zaginionego 5-latka z Grodziska Mazowieckiego Dawida Żukowskiego. Ojciec chłopca popełnił samobójstwo, a po chłopcu nie ma śladu. – Od razu należało uruchomić "Child Alert". Dziwię się, że policja tego nie zrobiła – mówi Wirtualnej Polsce nadkom. Dariusz Loranty, były oficer policji.

Gdy ginie dziecko, policja ma do dyspozycji narzędzie, które w bardzo szybkim czasie pozwala na opublikowanie wizerunku i danych dziecka nie tylko w Polsce, ale i innych krajach. – To "Child Alert". Dzięki temu systemowi komunikat o poszukiwaniach udostępnia się we wszelkich możliwych kanałach informacyjnych – mówi nadkom. Loranty.