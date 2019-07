Grodzisk Mazowiecki. Dramatyczny SMS od ojca Dawida Żukowskiego do żony

Jak ustaliła Wirtualna Polska, Paweł Ż. wysłał na dwie godziny przed samobójstwem dramatycznego sms-a do swojej żony. Dotarliśmy do treści wiadomości. Policja nadal poszukuje 5-letniego chłopca.

"Już nigdy nie zobaczysz syna” – tak miała brzmieć wiadomość, którą wysłał ok. 18.50 Paweł Ż. do swojej żony. Ok. godz. 21 policja otrzymała zgłoszenie, że mężczyzna wtargnął pod pociąg relacji Skierniewice – Warszawa. Około północy, matka 5-letniego Dawida zgłosiła na policję zaginięcie syna. Co się działo w międzyczasie? Czy chłopcu stało się coś złego? To wyjaśniają obecnie służby.