Dawid Żukowski ma podwójne obywatelstwo? Ambasada Rosji komentuje zaginięcie 5-latka

5-letni Dawid Żukowski jest obywatelem Rosji - twierdzi Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce w rozmowie z Wirtualną Polską. Z kolei, jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, chłopiec ma podwójne obywatelstwo: polsko-rosyjskie.

- Państwo Ż. mieszkają tu już około 20 lat. To repatrianci z Kazachstanu. Bardzo dobrzy i mili ludzie. Znałam ich syna i wnuczka, to był mój ulubieniec. Wczoraj rano ich widziałam. Ojciec przyjechał samochodem z dzieckiem. Wymieniliśmy pozdrowienia. Do Dawidka powiedziałam: "O jest i mój ulubieniec". Pukali do drzwi domu, w którym mieszkali dziadkowie, ale chyba nikogo nie było i odjechali - opowiada jedna z mieszkanek osiedla w rozmowie z RMF FM.