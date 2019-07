Grodzisk Mazowiecki. 5-letni Dawid Żukowski poszukiwany. "Każdy może być podejrzany"

Dawid Żukowski jest poszukiwany przez policję. Dr Mariusz Sokołowski w rozmowie z Wirtualną Polską wskazuje na trzy hipotezy, które mogą być badane przez służby. Jedną z nich jest samobójstwo rozszerzone. - To jest najgorszy scenariusz - podkreśla Sokołowski.

- Po pierwsze: dziecko raczej zostało gdzieś pozostawione niż uciekło. Być może jest pod opieką innej osoby? Po drugie: mogło dojść do tragedii jaką jest samobójstwo rozszerzone, ale to jest najgorszy scenariusz. Po trzecie: możliwy jest konflikt pomiędzy rodzicami. 5-latek mógł zostać ukryty przez jednego albo drugiego rodzica. Taką hipotezę też należy przyjąć - tłumaczy WP Mariusz Sokołowski.

Część osób zwraca również uwagę na fakt, że nie został uruchomiony tzw. child alert. Dr Mariusz Sokołowski zwraca uwagę na to, że to nie jest system, który jest uruchamiany w każdym przypadku zaginięcia dziecka.

- Tylko w sytuacjach wyjątkowych, kiedy takie nagłośnienie informacji może przyczynić się się do tego, że dziecko zostanie szybko odnalezione - wskazuje Sokołowski. - Nie możemy nadużywać procedury child alert w sytuacjach, które tego nie wymagają. Gdyby zebrane informacje wskazywały na to, że child alert ma zostać uruchomiony, to tak by się stało - dodał.