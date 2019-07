Grodzisk Mazowiecki. Dawid Żukowski jest poszukiwany w okolicach miasta

Dawid Żukowski, 5-letni chłopczyk, zaginął w środę. Ojciec dziecka miał rzucić się pod pociąg. Policja prowadzi intensywne poszukiwania. Na jaw wychodzą kolejne informacje o problemach w rodzinie chłopca.

Policja otrzymała pismo w tej sprawie we wtorek. Stacja ustaliła nieoficjalnie, że mężczyzna, zanim rzucił się pod pociąg, wysłał wiadomość do matki Dawida. Jak ustaliła dziennikarka WP, jeszcze dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.

Dawid Żukowski zaginął. Policja z Grodziska Mazowieckiego apeluje o pomoc

Policja prosi o pomoc w tej sprawie. Apeluje, by zgłaszały się do niej osoby, które widziały samochód ojca chłopca. Auto miało na szybie charakterystyczną czerwoną zasłonę przeciwsłoneczną z nadrukowanym bohaterem bajki "Auta".

- W dalszym ciągu policjanci są w terenie, przeszukują miejsce, w którym doszło do potrącenia na torach i w miejscu, gdzie znaleziono samochód. Pomagają nam strażacy, został zaangażowany śmigłowiec policyjny, wykorzystujemy drony. Robimy wszystko, by dotrzeć do dziecka - powiedziała w rozmowie z reporterem WP oficer prasowa Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.