Greta Thunberg o kanclerz Niemiec: "Ponosi ogromną odpowiedzialność”

Walka o porozumienie z Paryża

W 90-minutowej rozmowie w Urzędzie Kanclerskim wzięły także udział niemiecka przedstawicielka "Fridays for Future” Luisa Neubauer oraz belgijskie aktywistki Anuna de Wever i Adélaïde Charlier. "Byłyśmy wdzięczne za tę możliwość i za ten czas” - powiedziała po spotkaniu niemiecka aktywistka Luisa Neubauer. "Stało się to bardzo widoczne, że patrzymy na sytuację z różnych perspektyw. I jasno powiedziałyśmy, że żądamy ni mniej, ni więcej, tylko by porozumienie klimatyczne z Paryża przełożyło się na politykę”.

Belgijska aktywistka Adélaïde Charlier ujawniła, że na spotkaniu powiedziały Angeli Merkel, że potrzebują przywódców na tyle odważnych, by podjąć niezbędne kroki - nawet jeśli są to trudne decyzje. "Kanclerz powiedziała nam, że rozważy próbę bycia odważniejszą” - podkreśliła Charlier.

Otwarty list

Tłem czwartkowego spotkania w Urzędzie Kanclerskim był m.in. opublikowany pod koniec lipca list otwarty ruchu "Fridays for Future” do międzynarodowych szefów państw i rządów. Zatytułowany "Face the Climate Emergency” (Twarzą w twarz z katastrofą klimatyczną) zawiera on siedmiopunktowy katalog żądań i według podanych informacji został podpisany do tej pory przez około 125 000 osób.