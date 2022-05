Grecja potajemnie wysyła broń Ukrainie. Teraz wszystko wyszło na jaw

Thodoris Dritsas i George Tsipras twierdzą, że "odpowiedź ministra obrony Panajotopulosa obnaża rząd znacznie bardziej, niż był on już obnażony i odpowiedzialny za swoje tajne decyzje". Politycy zarzucają szefowi greckiego MON także "lekceważący stosunek do obywateli" pytając, jak to się dzieje, że "obywatele i partie greckie są informowani o dostawach przez Departament Obrony USA".