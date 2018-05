Gowin broni Królikowskiego. "Byłbym zaskoczony, gdyby zarzuty się potwierdziły"

Jarosław Gowin nie wierzy, że zarzuty, które prokuratura postawiła Michałowi Królikowskiemu, okażą się prawdziwe. Były wiceminister sprawiedliwości został oskarżony o nieprawidłowe rozliczanie podatku VAT na dużą skalę.

Gowin nie zmienił zdania o Królikowskim (PAP)

Gowin jest przekonany o niewinności swojego współpracownika z okresu rządów PO-PSL. Minister nauki i szkolnictwa wyższego twierdzi, że "byłby bardzo zaskoczony, gdyby zarzuty wobec Królikowskiego się potwierdziły".

- W Polsce, jak w każdym innym cywilizowanym kraju obowiązuje domniemanie niewinności. Zdania o prof. Królikowskim nie zmieniłem - tłumaczył w wywiadzie dla dziennika "Polska The Times".

Wicepremier Gowin powiedział niegdyś, że znany adwokat jest "najwybitniejszym prawnikiem w Polsce". Również w tej kwestii osąd polityka nie uległ zmianie.

- Podtrzymuję wszystko, co mówiłem o prof. Królikowskim. Co do zarzutów: pozwólmy działać niezależnemu sądowi - apelował.

W rozmowie z dziennikiem Jarosław Gowin został również zapytany o to, czy Andrzej Duda będzie kandydatem Zjednoczonej Prawicy w kolejnych wyborach prezydenckich. Wicepremier "nie ma wątpliwości", że to właśnie Duda będzie reprezentował obóz rządzący. Gowin uważa, że we wspomnianych wyborach wystartuje również Donald Tusk.

- Jeśli to zrobi błędem byłoby lekceważenie jego kandydatury. To groźny rywal. Wiem coś o tym - powiedział, nawiązując do swojej porażki z Tuskiem w wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w 2013 roku.

Źródło: "Polska The Times"