Politycy PiS podzieleni ws. in vitro. Kaczyński zaskoczył

Projekt ws. in vitro trafił do Sejmu w marcu. Podpisało się pod nim ok. pół miliona Polaków. Dzięki przegłosowanej zmianie budżet państwa będzie finansować procedury zapłodnienia metodą in vitro. Ustawa ma wejść w życie w połowie 2024 r. Po głosowaniach w Sejmie trafi do Senatu.