Giertych trymufuje. "Sąd nakazał wszcząć śledztwo"

Roman Giertych kandydował w wyborach parlamentarnych do Sejmu. - Nie aspiruję do żadnych stanowisk. Widzę siebie jako doradcę Tuska, którym i tak jestem od lat. Myślę, że tu bym się sprawdził. Chciałbym doradzać w kwestiach rozliczenia bezprawnych działań w prokuraturze i sądownictwie, dopilnować, by powstały warunki, by stało się to szybko i żeby było to skuteczne [...] Jeśli będę odgrywać jakąś rolę, to na zapleczu, nie na froncie. Na froncie byłem przez ostatnich osiem lat - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".