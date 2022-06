Gdzie można się kąpać w Bałtyku. Sprawdź mapę

Wysokie temperatury powietrza sprawiają, że Polacy wyjeżdżają wypoczywać nad wodą. To jeden z najlepszych i najbardziej popularnych sposobów na spędzenie wolnego czasu. Nad wodą trzeba jednak uważać, by wyjazd nie zakończył się tragedią. Choć pogoda sprzyja do tego, by ochłodzić się w wodzie, to nie zawsze jest to możliwe.