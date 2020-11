Fundusz Wsparcia Kultury. Piotr Gliński: "będzie ostra kontrola"

- Myśmy chcieli jak najszybciej pomóc sektorowi. Dość długo walczyliśmy o pieniądze dla tego sektora kultury zamkniętego. Chciałem jak najszybciej przekazać to tym, którzy najbardziej potrzebują - powiedział powiedział we wtorek minister kultury Piotr Gliński w TVP Info.

- Kultura jest bardzo ważnym sektorem gospodarki, we współczesnym społeczeństwie to jest jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki - stwierdził Gliński.

Zobacz też: Lech Kołakowski odchodzi z PiS. Komentarz Roberta Biedronia

Fundusz Wsparcia Kultury. "Sprawdzimy ok. 30 proc. firm"

- Natomiast będzie bardzo ostra kontrola, około 30 proc. firm będzie wylosowanych i sprawdzone będzie to, czy te pieniądze zostały przeznaczone zgodnie z tym, co zapisane jest we wnioskach, ponieważ we wnioskach wszystkie te przedmioty muszą dokładnie napisać, na co będą wydawały te pieniądze - stwierdził wicepremier.