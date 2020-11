Pieniądze dla artystów. Lider Bayer Full: kto by chciał płytę Kultu? Jerzy Owsiak: nakład wyprzedany

Fundusz Wsparcia Kultury wciąż budzi emocje. Rządowa pomoc finansowa była na tyle krytykowana, że zdecydowano się zawiesić program. Pieniądze dla artystów miało otrzymać ponad 2,6 tysiąca podmiotów. Wsparcie w wysokości 550 tysięcy złotych miało też trafić do lidera Bayer Full Sławomira Świerzyńskiego. Łącznie do rozdania było 400 milionów zł.

Pieniądze dla artystów. Lider Bayer Full krytykuje Kazika Staszewskiego z Kultu

Do sprawy odniósł się Kazik Staszewski z Kultu, który odrzucił rządową pomoc. Zaapelował jednak do tych, którzy chcą go wesprzeć, aby kupili jego płyty CD i DVD z koncertu na Pol'and'Rock. - A kto by chciał kupić ich płytę? Kto pamięta taki zespół jak Kult? - skomentował sytuację Świerzyński. Lider Bayer Full nie docenił jednak fenomenu zespołu Kazika Staszewskiego, bo chętnych znalazło się sporo.