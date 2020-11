Fundusz Wsparcia Kultury. Wicepremier Piotr Gliński komentuje

- Fundusz Wsparcia Kultury to nie jest wsparcie dla celebrytów, ale dla pracowników kultury i ich rodzin; wiemy, że beneficjenci chcą, by pieniądze trafiły na rynek, do pracowników, ale też do freelancerów - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Piotr Gliński. Z publicznych pieniędzy w ramach rekompensaty za poniesione straty artyści mieli dostać w sumie 400 mln złotych. Informacja o kwotach, jakie mieli otrzymać poszczególni twórcy, wywołała zażartą dyskusję.