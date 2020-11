Lider "Bayer Full": "Chory też potrzebuje muzyki"

Bayer Full. Sławomir Świerzyński: "Straciliśmy dobre pieniądze"

- Od 2 marca wszyscy muzycy, wszyscy artyści, cała branża rozrywkowa nie pracuje, mamy zakazane występować dla naszej publiczności, a jest to duża publiczność. Musieliśmy rozwiązać wszystkie umowy, jakie zawarliśmy na 2020 rok, a były to naprawdę dobre pieniądze. - powiedział lider Bayer Full Sławomir Świerzyński w programie "Debata Dnia".

Z opinią medyka nie zgodził się jednak lider discopolowej grupy. Przyznał co prawda, że "zdrowie jest najważniejsze", ale dodał zarazem, że jego branża jest jedyną, która nie otrzymała do tej pory żadnego wsparcia od rządu.

500 tys dofinansowania dla "Bayer Full". Lider zespołu: "Takie są realia"

- To że ktoś dostał 500 tys., 700 tys., 2 miliony - jak chłopacy, Golce, to nie ma nic wspólnego. No po prostu takie są realia. Oni mają tak potężne koszty, ja mam takie koszty. Nagranie piosenki audio kosztuje 3 tys. zł, żebyście je państwo zobaczyli trzeba dołożyć kolejne 12 tys. zł. Mamy 15 tysięcy, a wy opowiadacie mi, że ktoś zarabia 2 tysiące. Zgoda, ja wiem, że to jest mało. Chciałbym, żeby wszyscy zarabiali po 5 po 10 tysięcy, życzę wam tego z całego serca. Ale na razie my muzycy nie zarabiamy nic - mówił Świerzyński.