Kult krytycznie o wsparciu dla artystów. "Nie chcemy tych ukradzionych pieniędzy"

Kult pisze o wsparciu dla artystów. Zespół uderza w rząd

Sprawę dotyczącą wsparcia artystów w czasie pandemii koronawirusa skomentował legendarny zespół Kult. "Czasy są ciężkie. Dla wszystkich. Rząd w końcu przyznał 400 milionów artystom, którzy o to go poprosili" - napisali na Facebooku artyści.

"Nie nam oceniać, kto z nich jest w tak tragicznej sytuacji, by rząd o taką zapomogę prosić. Jeśli nie widzą w tym jakiejkolwiek niestosowności, to niech biorą, jak dają. My nie prosiliśmy, chociaż sytuacja w Kulcie daleka jest od choćby różowej. Niektórzy koledzy już zarabiają w inny sposób, dzieląc swój czas na pracę i próby. Właściwie wróciliśmy do czasów, gdy zaczynaliśmy" - tłumaczy Kult.