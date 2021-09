Fragmenty listu Andrzeja Poczobuta opublikowane w mediach

Andrzej Poczobut już od pół roku przebywa bez procesu w zakładzie zamkniętym. Reżimowe służby postawiły mu zarzut podżegania do nienawiści. Takie same zarzuty usłyszały przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys. Obojgu grozi do 12 lat więzienia. W liście dziennikarz przyznaje, że najprawdopodobniej czeka go długi pobyt w więzieniach i łagrach.