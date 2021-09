Andrzej Duda jako "oprawca" na okładce białoruskiej gazety. "To zaledwie wstęp"

Na polsko-białoruskiej granicy będą kolejne tragiczne ofiary, możliwe są prowokacje z użyciem broni, a reżim Alaksandra Łukaszenki będzie to wykorzystywał do ataków na Polskę i UE. Zrobi to w sposób przedstawiony na okładce "Mińskiej Prawdy" - uważa Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce.