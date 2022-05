Finał batalii o rosyjski jacht na Fidżi. Sąd wydał wyrok

Według ustaleń Stanów Zjednoczonych właścicielem superjachtu Amadea jest rosyjski oligarcha objęty sankcjami, Sulejman Kerimow. Mężczyzna jest rosyjskim ekonomistą oraz byłym politykiem. Majątek zbił na inwestycjach w rosyjskiego producenta złota Polyus. Pierwsze sankcje dotknęły go już w 2018 r., kiedy oskarżono go o pranie brudnych pieniędzy we Francji. Z kolei Kerimow przekonuje, że prawdziwym właścicielem jest Eduard Khudainatov, inny rosyjski oligarcha, którego światowe sankcje nie dotykają. USA przyznają, że z formalnego punktu widzenia jest to możliwe. Jednak wskazują też na to, że Khudainatov posiada papier na jeszcze większy i droższy superjacht Szeherezada, który z kolei należy powiązać z samym Władimirem Putinem. Stany Zjednoczone argumentują, że Khudainatov nie byłyby w stanie finansowo wejść w posiadanie dwóch superjachtów, co może oznaczać, że Kerimow nabył jacht, korzystając z pośrednictwa firmy-przykrywki.