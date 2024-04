Faszerowała dziecko środkami przeczyszczającymi. "Przypominał ocalałego z obozu"

W końcu odkryto działania opiekunki

Torturowanie chłopca trwało aż do szóstego roku życia. Po ponownym przyjęciu do szpitala z powodu niskiej masy ciała i biegunki, podczas badania kału znaleziono ślady środka przeczyszczającego, co ujawniło działania jego opiekunki. Dziecko zostało wtedy natychmiast odebrane spod jej opieki. Jego stan zdrowia zaczął się poprawiać, co potwierdziło podejrzenia, że to ona podawała mu środek przeczyszczający.