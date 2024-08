Ewakuacja po ataku Ukrainy. Drony spadły na skład amunicji

Do ataku doszło przed godz. 4 rano czasu lokalnego. Gubernator na swoim kanale na Telegramie poinformował, że "siły obrony powietrznej pełniące służbę i sprzęt walki elektronicznej w rejonie rossoszańskim odkryły i zniszczyły bezzałogowy statek powietrzny".

"Nie doszło do żadnych uszkodzeń. Spadek fragmentów drona spowodował pożar w pobliżu obiektów wybuchowych. Nie było żadnej detonacji. Służby operacyjne podjęły jednak decyzję o czasowej ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowośc i" - poinformował.

Według władz obrona powietrzna zestrzeliła nad obwodem woroneskim aż osiem dronów. Po kilku godzinach sytuacja na miejscu została opanowana, a mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów.

Tej samej nocy zaatakowano także skład ropy w obwodzie rostowskim, co doprowadziło do dużego pożaru w obiekcie. Płonie federalny skład paliw należący do Agencji Rezerw Rządu Federalnego Rosji (Rosrezerv).