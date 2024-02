Ewakuacja Czarnka do Brukseli? Polityk odpowiedział

Były minister edukacji zaprzeczył plotkom. Nie wykluczył jednak, że coś się może w tej sprawie zmienić. - W 100 proc. to możemy powiedzieć wówczas, kiedy te listy będą rejestrowane, natomiast nie jest moim zamierzeniem startowanie do Parlamentu Europejskiego i przechodzenie z Warszawy do Brukseli. Po to zostałem wybrany na posła do Sejmu, żeby tu w tym Sejmie, w trudnym Sejmie, przez następne lata wykonywać mandat poselski - powiedział w "Fakt Live".