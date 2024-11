Eskalacja w Gruzji. Prezydent Zurabiszwili: pozostanę na stanowisku

- Pozostaję jako wasz prezydent. Nie ma parlamentu legalnego, zatem parlament nielegalny nie może wybrać nowego prezydenta. W związku z tym nie może dojść do inauguracji, a mój mandat będzie obowiązywał do czasu powołania legalnie wybranego parlamentu, który zgodnie z prawem wybierze kogoś na moje miejsce - powiedziała prezydent Salome Zurabiszwili w orędziu do narodu.